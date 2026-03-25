Alejandro Angulo, condenado por el asesinato de Zamudio, solicita libertad condicional ante Corte de Apelaciones: Es la segunda vez

El Movilh advirtió que otorgarle el beneficio podría representar un riesgo para la sociedad, recordando su historial como uno de los agresores más violentos del caso.

El caso de Daniel Zamudio vuelve a generar atención mediática este miércoles, luego de que uno de sus agresores, Alejandro Angulo, haya solicitado nuevamente cumplir el resto de su condena bajo libertad condicional ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Fueron cuatro personas las imputadas y condenadas por el crimen de Zamudio, ocurrido durante la madrugada del 3 de marzo de 2012.

Alejandro Angulo y Raúl López recibieron penas de 15 años, Fabián Mora fue sentenciado a siete años y Patricio Ahumada a presidio perpetuo.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó su preocupación por la solicitud y advirtió que otorgarle el beneficio podría convertirlo en un peligro para la sociedad.

“Angulo fue uno de los agresores más brutales en el crimen de Zamudio”, señaló la organización, recordando un video difundido en 2020 donde el condenado amenazaba con cometer nuevos homicidios.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que Angulo intenta acceder a la libertad condicional. En octubre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su solicitud por alto riesgo de reincidencia.