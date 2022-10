La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, confesó sentirse “insegura de andar en las calles” ante la situación de seguridad que afecta tanto a la comuna como a otras zonas del país.

En entrevista con Canal 13, la jefa comunal abordó los hechos delictuales que se han registrado en el sector de Valle Lo Campino y otras partes del territorio local, indicando: “Esto es una realidad, es compleja la situación que se vive, pero nosotros tenemos que decir que estamos trabajando y estamos en comunión, en trabajo colaborativo con las y los vecinos”.

La alcaldesa dijo que tanto a nivel comunal como nacional, “acá fracasó también el gobierno anterior, no puso fin a la puerta giratoria de todas estas bandas delictuales, porque son bandas de narcotraficantes, no es el vecino común y corriente. Aquí nosotros estamos trabajando, no es el cambio que nosotros quisiéramos de un día para otro, no es con la celeridad que quisiéramos”.

Lee también: CMN aclara que pub de Santiago tenía autorización para proyecto de intervención, pero eso no exime de otros permisos

“Quisiéramos que todos estos delincuentes estén tras las rejas, yo también me siento insegura de andar en las calles. Quiero que eso cambie, pero no podemos decirles a los vecinos que esto va a cambiar de la noche a la mañana”, agregó.

En ese sentido, Bobadilla dijo que “por supuesto que aquí se debería haber trabajado diferente y eso es lo que solicitamos desde que llegamos a esta gestión. Tuvimos diferentes reuniones con el gobierno anterior y no dieron resultados, porque aquí ¿qué pasa con estos delincuentes? Muchas veces se los llevan detenidos, tienen un prontuario gigantesco, pero ¿qué pasa con ellos? Salen a la calle. Faltan carabineros, falta dotación a nivel nacional”.

La alcaldesa también indicó que hace falta potenciar los trabajos conjuntos, los programas de prevención delictual y mejorar el sistema de judicial, entre otros aspectos.