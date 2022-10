El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aclaró que la administración de Red Pub tiene la autorización para intervenir el inmueble ubicado en calle Merced, en Santiago, pero advirtió que eso no eximen a los dueños del local a solicitar los permisos pertinentes en otras disposiciones.

¿Qué pasó?

La situación comenzó cuando en una carta a director publicada en El Mercurio, Aravena relató: “Mi negocio está ubicado en la esquina de José Miguel de la Barra con Merced, y por haber pintado la fachada para borrar los múltiples grafitis de todas las noches, se nos han curso dos infracciones (no contar con permiso municipal). Una ya condenada con una multa de $7 millones”.

La información fue criticada por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien tildó como insólito y desalentador “el criterio” de la administración de la alcaldesa Irací Hassler.

“Grafitear la ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio municipal”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Los dichos del ex militante de la Democracia Cristiana (DC) fueron respondidos por la concejala de Santiago Virginia Palma, quien le respondió por medio de la misma plataforma: “¿Broma? Es el ex Ópera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL (Juzgado de Policía Local). Seriedad, gobernador”.

Broma? Es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL.

— Virginia Palma Erpel Orgullosa 38% (@vickypalmaerpel) October 24, 2022

Respuesta del CMN

Por medio de una declaración pública, el CMN informó que “el proyecto de intervención del inmueble de calle Merced Nº 399, N° 395, N° 391 Y N° 389, ubicado dentro de la Zona Típica Barrio Santa Lucía – Mulato Gil de Castro – Parque Forestal, en la comuna de Santiago, fue autorizado en mayo de 2021“.

“Las intervenciones autorizadas consistían en la remodelación del local existente, incorporando algunas adecuaciones interiores, modificación de letreros, reposición de la cubierta de terraza, habilitación de nueva terraza en el tercer nivel y cambio de color de fachada, entre otras”, agregó.

En ese sentido, la entidad indicó que “el repintado que hicieron los propietarios, en los mismos colores autorizados, no requiere permiso previo del CMN“.

Desde la entidad precisaron que “las intervenciones en Zona Típica deben ser autorizadas previamente por el CMN, en especial aquellas que incluyen obras mayores”. Sin embargo, aclararon que “las autorizaciones emitidas por el Consejo de Monumentos Nacionales no eximen al interesado de los permisos que deban obtenerse de acuerdo con la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones o de otras disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico”.