Controversia se ha generado en redes sociales luego que José Ignacio Aravena, propietario de Red Pub, recinto ubicado en medio de un edificio patrimonial en Barrio Lastarria de Santiago, acusara que recibió dos infracciones por borrar una serie de grafitis que estaban en la fachada del inmueble.

En una carta del director publicada en El Mercurio, Aravena relató: “Mi negocio está ubicado en la esquina de José Miguel de la Barra con Merced, y por haber pintado la fachada para borrar los múltiples grafitis de todas las noches, se nos han curso dos infracciones (no contar con permiso municipal). Una ya condenada con una multa de $7 millones”.

La situación fue criticada por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien tildó como insólito y desalentador “el criterio” de la administración de la alcaldesa Irací Hassler.

“Grafitear la ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio municipal”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Grafitear la Ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio Municipal. pic.twitter.com/sN54JPKIJN — Claudio Orrego L. (@Orrego) October 24, 2022

Explicación de la multa

Los dichos del ex militante de la Democracia Cristiana (DC) fueron condenados por la concejala de Santiago Virginia Palma, quien le respondió por medio de la misma plataforma: “¿Broma? Es el ex Ópera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL (Juzgado de Policía Local). Seriedad, gobernador”.

Broma? Es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del JPL.

Seriedad, Gobernador. — Virginia Palma Erpel Orgullosa 38% (@vickypalmaerpel) October 24, 2022

Horas más tarde, otro usurario de la red social le hizo la misma acotación al gobernador, ante lo cual respondió: “El dueño tenía autorización del Consejo de Monumentos hace dos años. El que no le daba la autorización por seis meses era el municipio. El mundo al revés”.