“Las manifestaciones son totalmente legítimas, pero violencia no”: Alcaldesa de Valdivia condena agresión a ministra Lincolao

La jefa comunal destacó el rol histórico del movimiento estudiantil, indicando que avances como la educación gratuita se lograron “no con violencia, sino con ideas, creatividad y la capacidad de convencer a la ciudadanía”.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, condenó este miércoles los hechos de violencia ocurridos este miércoles en la Universidad Austral de Chile, donde la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue increpada y agredida por un grupo de estudiantes tras participar en la inauguración del año académico.

El incidente se produjo luego de que la secretaria de Estado presentara los ejes estratégicos de su cartera en la actividad oficial organizada por la casa de estudios.

Al término de su intervención, comenzaron manifestaciones en su contra que incluyeron insultos, empujones y el presunto lanzamiento de agua, según consignó Radio Biobío.

Registros difundidos evidencian que la ministra fue rociada con agua mientras intentaba retirarse junto a su equipo de seguridad y asesores.

“La violencia nunca puede ser el camino”

A través de un comunicado, la alcaldesa Amtmann explicó que fue invitada por el rector de la universidad a la ceremonia de inicio del año académico, instancia que —indicó— “debiera ser un espacio de diálogo”.

No obstante, lamentó que en ese contexto se produjera la agresión contra la ministra, quien participaba como oradora principal.

“Como alcaldesa, quiero ser clara: la violencia nunca puede ser el camino. Las manifestaciones diversas son totalmente legítimas, pero violencia no. La universidad debe ser un lugar para el debate de ideas y la construcción de acuerdos”, señaló.

Asimismo, la jefa comunal destacó el rol histórico del movimiento estudiantil, indicando que avances como la educación gratuita se lograron “no con violencia, sino con ideas, creatividad y la capacidad de convencer a la ciudadanía”.

Finalmente, hizo un llamado a resguardar la convivencia democrática: “Cuidar el respeto y la convivencia democrática es tarea de todos y todas”, junto con expresar su solidaridad con la ministra Lincolao.