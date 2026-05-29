Alcaldes se reunieron con ministro Quiroz: Expresaron preocupación por recaudación del Fondo Común Municipal

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió con un grupo de alcaldes y los presidentes de las principales asociaciones municipales: ACHM, AMUR y AMUCH.

En la cita, los jefes comunales expresaron preocupación por el impacto que el proyecto de reconstrucción nacional tendría en los municipios. En concreto, se planteó que la idea de eximir el pago de contribuciones a personas mayores de 65 años podría afectar la recaudación de cada municipio en el Fondo Común Municipal.

Los alcaldes apuntaron a la necesidad de asegurar que dichos recursos no disminuyan y que se puedan revisar fórmulas de compensación y eventuales efectos en los distintos territorios.

Según explicó Hacienda, la eliminación de las contribuciones significaría 200 millones de dólares menos de recaudación, pero el impacto no sería significativo para las comunas.

De ese monto total, US$ 130 millones corresponden al Fondo Común Municipal, y de acuerdo a Quiroz, esto será repuesto. No se explicó qué pasará con los US$ 70 millones restantes.

Con todo, las asociaciones remarcaron la importancia de conformar una mesa de trabajo permanente con el Gobierno para “proteger los recursos locales, defender la autonomía municipal y evitar que nuevas leyes o medidas se transformen en una carga para los municipios sin el financiamiento adecuado”.

También plantearon que sería un avance relevante que el Fondo Común Municipal actual “pueda quedar consagrado por ley, en sus mismos términos y con reajuste anual por IPC. Esto permitiría evitar que su continuidad o monto dependa año a año de la discusión presupuestaria, o que pueda ser modificado discrecionalmente por el Gobierno o el Congreso de turno”.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, comentó: “Vamos avanzando en un diálogo necesario e imprescindible para entender lo que quiere el Gobierno, pero sin impactar a los municipios“.

“Hoy se ha dado un tremendo paso con la conformación de una mesa de trabajo, que esperamos permita avanzar con responsabilidad, resguardando los recursos y la autonomía de los gobiernos locales”, agregó.

Mientras que el presidente de AMUCH y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, señaló que el ministro Quiroz acogió lo que plantearon los alcaldes y se acordó constituir una mesa técnica para “revisar en detalle el proyecto y establecer una base común sobre el Fondo Común Municipal”.

Y añadió que “fuimos claros en nuestra posición: los municipios somos quienes sostenemos los servicios más cercanos a la gente —la salud primaria, la educación, la seguridad, la infraestructura local— y cualquier ajuste que ponga en riesgo esa continuidad tiene un costo real en la vida de las personas. Y el ministro nos aseguró que eso no sucederá”.

Por su parte, el alcalde de Paine y presidente de AMUR, Rodrigo Contreras, destacó que se establecieron “ciertos parámetros” respecto a la forma en que el Gobierno “quiere avanzar en estos cambios, y según lo expuesto, dicho impacto no sería significativo para estas comunas“.