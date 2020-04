Katherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito, confirmó que a partir de este lunes a las 05:00 horas se levantará la cuarentena de las comunas de Vitacura, Providencia y parte de Santiago Centro. Asimismo anunció que otras 13 comunas mantendrán el confinamiento obligatorio.

“Permanecen en cuarentena total las siguientes comunas: Las Condes, Hualpén, San Pedro, Chillán, Chillán viejo, Temuco, Padre las Casas, Nueva Imperial, Osorno, Punta Arenas, Puente Alto desde el sector poniente de la Avenida Concha y Toro, Santiago al norte de las avenidas Matta y Blanco Encalada y Ñuñoa al norte de las avenidas Matta y Grecia”, informó Martorell.

Lee también: Plan de emergencia económico de Piñera: Créditos para empresas afectadas por COVID-19 tendrán tasa de 0% real

Luego, advirtió sobre las comunas que salen de cuarentena: “El hecho de salir de cuarentena no significa en ningún caso que no existan medidas que son de carácter indefinido en todo el territorio nacional y requieren de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y que van a ser fiscalizadas en su cumplimiento. Su incumplimiento trae aparejado sanciones privativas de libertad y multas de más de 50 millones de pesos”.

Las medidas de carácter indefinido son:

Distanciamiento social, debemos evitar el contacto físico con otras personas.

El toque de queda es a nivel nacional y comienza a las 22:00 horas y termina a las 05:00 de la mañana todos los días.

Los mayores de 80 años deben guardar cuarentena de carácter obligatoria. Están prohibidas las visitas de larga estadía en centros de adultos mayores.

Se prohíben eventos públicos que reúnan a más de 50 personas.

Cierre permanente de los cines, teatros, pubs, discoteques, cabarets, clubs nocturnos y gimnasios.

Está prohibida la atención de público en restaurantes, cafeterías.

Se prohíbe la celebración de eventos deportivos, profesionales y aficionados.

Se prohíbe el traslado a las segundas viviendas, salvo personas de más de 65 años que residan de forma permanentemente en segunda vivienda.

Se establece la obligación de usar mascarillas en el transporte público.

Se mantiene la suspensión de clases en todo el país.

Se postergan todas las cirugías electivas.

Se establece el aislamiento de todas las dependencias, dependientes del Sename.

Se prohíbe la recalada en todos los puertos chilenos de cruceros de pasajeros.

Lee también: Alcalde de Ñuñoa por pareja con COVID-19 que fue al supermercado: “Como municipio presentaremos una querella”

El mensaje de los alcaldes a sus vecinos:

Evelyn Mathei, alcalde de Providencia: “En Providencia se levanta la cuarentena, pero esto no es chipe libre. Nuestros parques y plazas se van a mantener cerradas. Los adultos mayores no pueden salir. El pequeño comercio va a poder funcionar con la menor cantidad de gente posible. Si no somos responsables nos van a volver a imponer la cuarentena. Esto no significa que haya pasado el peligro”.

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago: “Los pequeños negocios de barrio van a poder abrir, las peluquería también. Las botillerías van a poder abrir hasta las 10 de la noche. Es importante tomar todas las medidas de prevención posible”.

Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura: “Tratemos de hacer solamente lo que es absolutamente imprescindible y de esa forma le vamos a ganar a esta pandemia. Seamos responsables, ya vamos a tener tiempo de juntarnos e ir donde queramos ir”