Alcalde Vodanovic desmiente noticias falsas sobre viajes al extranjero: “Nunca he gastado un peso municipal”

Este lunes, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, desmintió una serie de noticias falsas que se estaban difundiendo a través de redes sociales.

En X (ex Twitter), el jefe comunal descartó la veracidad de una noticia en la cual se le acusaba de haber viajado con “dineros públicos” a diferentes partes del mundo.

Vodanovic partió su mensaje afirmando que “todas las semanas, perfiles falsos y portales de redes sociales me inventan una noticia falsa distinta“.

“Aclaro, NUNCA he gastado 1 peso municipal (ni público) en viajes al extranjero. Ni en pasajes, ni en hoteles, ni en viáticos. Y nunca lo haré mientras sea alcalde”, añadió.

“Por el contrario, hemos logrado gestionar proyectos y atraer más de $600 millones en inversión para Maipú gracias a nuestras alianzas internacionales”, cerró.