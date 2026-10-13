Alcalde Sichel descarta suspender primer concierto de BTS en Chile tras lluvias: Informó que el Estadio Nacional no sufrió daños

Tras el paso del intenso sistema frontal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirmó que los conciertos de la banda surcoreana BTS siguen en pie hasta el momento.

Cabe recordar que distintas comunas de la Región Metropolitana fueron afectadas por tormentas eléctricas, lluvias intensas y caída de granizo durante la tarde de esta jornada, lo que provocó la anegación de calles e inundaciones en algunos inmuebles.

Una de las comunas afectadas fue Ñuñoa, donde incluso se reportaron anegamientos en el Polideportivo del Estadio Nacional, según consignó La Tercera.

Ante ello, fanáticas de BTS han manifestado su preocupación en redes sociales por la realización del primer concierto del grupo de K-pop en Chile, el cual está programado para este miércoles 14 de octubre.

No obstante, el jefe comunal señaló en su balance comunal de daños que se contactó con la productora a cargo y se confirmó que el espectáculo previsto para mañana se realizará.

“Lo que me reportaron, porque logré hablar con la productora, ya que justo había una mesa de seguridad funcionando, es que el Coliseo no sufrió ningún impacto de acceso, así que no hay novedad respecto al concierto“, detalló.

Por ello, aseguró que, tras el sistema frontal, el recital “sigue funcionando normalmente”.