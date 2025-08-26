Alcalde Sichel defiende renovación de pérgola en Ñuñoa: Acusó que “a cierta izquierda boutique le molesta todo”

La instalación, que fue reinaugurada durante el pasado fin de semana, generó críticas especialmente por los colores con los que fue pintada.

Este lunes, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió a la polémica que causó la renovación de una pérgola ubicada en el sector sur de la Plaza Ñuñoa.

La instalación, que fue reinaugurada durante el pasado fin de semana, generó críticas especialmente por los colores con los que fue pintada: rojo y amarillo.

“¿Un mcdonalds?, que color más feo”, “espantoso como la pintaron” y “que bueno que sea reutilizada por la comunidad ñuñoina, (pero) los colores utilizados no me convencen mucho”, fueron algunos de los comentarios dejados en una publicación de la municipalidad.

Reinauguramos nuestra querida pérgola de Plaza Ñuñoa, más segura y reacondicionada como un espacio para todos los vecinos de #Ñuñoa ❤️



En redes sociales, el alcalde Sichel salió al paso de las críticas. “Pensé que la recuperación de la Pérgola sería motivo de celebración, pero a cierta izquierda boutique le molesta todo. Contra la amargura y la política de salón, en Ñuñoa avanzamos felices junto a todos”.

“Un exindio tuitero de izquierda reclamó porque no le gustaban los colores de la pérgola, la que recuperamos. Muchas veces hay que reconocer que es bueno que se recupera una pérgola y sobre todo tratar de no criticar sin informarse, (ya que) esa pérgola tiene años, décadas pintadas de ese color que fueron escogidas en su minuto y, por lo tanto, quisimos mantener el color patrimonial”, agregó, recalcando que “no todo es política, a veces hay que saber esperar para opinar”.