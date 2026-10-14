Alcalde Sichel decreta emergencia comunal en Ñuñoa para acelerar vaciado de edificios que quedaron inundados

El alcalde Sebastián Sichel decretó emergencia en Ñuñoa tras las lluvias y granizadas que generaron inundaciones en distintos sectores de la comuna.

Debido a la magnitud de la situación, el agua entró a algunos edificios y quedó acumulada en estacionamientos subterráneos, señalaron desde la Municipalidad. Esto ocurrió principalmente en edificios de San Eugenio, José Domingo Cañas y Suecia.

La autoridad señaló que la dificultad está en la capacidad de los equipos disponibles para sacar el agua acumulada. Esto, porque las motobombas no permiten desocupar de manera rápida los estacionamientos inundados.

El municipio mantiene asistencia con motobomba en cinco sectores principales de la comuna: Augusto Villanueva al llegar a Irarrázaval, Villa Salvador Cruz Gana, Hamburgo con Irarrázaval, Exequiel Fernández con Grecia y Doublé Almeyda con Pedro de Valdivia.

Es por eso que el municipio dictó un decreto de emergencia comunal con el objetivo de disponer de recursos extraordinarios y acelerar las labores.

“Así que usamos la facultad extraordinaria del municipio”, recalcó Sichel.

Por otro lado, en la comuna también se registró afectación en el paso bajo nivel de Carlos Dittborn, al costado de la estación Ñuble del Metro de Santiago.

Hasta el momento, y luego de trabajos realizados en la noche y la mañana, se habilitó la vereda norte. Se espera que el sector completo esté despejado durante la tarde de este miércoles.

El alcalde aseveró que el anegamiento ocurrió por el colapso de los colectores de aguas lluvias y la acumulación de basura.

Según dijo, la Municipalidad de Ñuñoa presentará una querella contra las inmobiliarias que tengan responsabilidad y sancionará a Metro de Santiago por la mantención del sistema.

“Lo primero es perseguir responsabilidades. Nosotros nos vamos a querellar muy duramente con aquellas inmobiliarias que tengan alguna responsabilidad y también vamos a ser bien frontales con el metro a ver qué pasó aquí”, sostuvo.