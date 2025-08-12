Alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, renunció a Acción Humanista tras fracaso del oficialismo para conformar lista única

El único jefe comunal de AH expresó que conformar una segunda lista en el oficialismo es una equivocación, añadiendo que congeló su militancia, lo que "en la práctica, es una renuncia".

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, dio a conocer que renunció a su militancia en Acción Humanista (AH).

La situación ocurre luego de que el FRVS y AH anunciaran que no conformarán una lista única junto al oficialismo, por lo que el oficialismo más la Democracia Cristiana llevarán una lista distinta.

La decisión fue comunicada por el presidente del FRVS, Jaime Mulet, quien durante la tarde se trasladó hasta la sede del Partido Socialista, en donde se realizó una reunión con los presidentes de las colectividades, para informar personalmente a los representantes de los demás partidos de Gobierno —y a la DC— que no seguirán participando de las negociaciones.

Además, se tomó a pesar de los llamados de la candidata Jeannette Jara y el presidente Gabriel Boric para conformar una sola lista.

Lee también: “Tal vez faltó más inteligencia conjunta”: FRVS y AH explican quiebre en negociaciones por lista única oficialista

De ese modo, Olmos -el único jefe comunal de Acción Humanista- comunicó que ya no formará parte de la colectividad.

“Yo el jueves en la noche anuncié a Tomás (Hirsch) y a otros militantes que congelaba mi militancia en Acción Humanista. En la práctica, es una renuncia. Hoy no formo parte de ese proyecto”, dijo a La Tercera.

Su determinación -aseguró- ocurrió porque intuía que su partido desistiría de llevar solo una lista junto al oficialismo para las parlamentarias.

“Veía venir lo que pasó este martes. A pesar de decir que se estaban haciendo esfuerzos por construir una lista única, se estaban también haciendo esfuerzos muy significativos por construir otra lista, una segunda lista, con otros actores, lo que yo creo que es equivocado de forma y de fondo”, comentó al citado medio.