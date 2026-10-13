Apple presenta nuevos dispositivos para el hogar: Apple TV 4K, HomePod mini 2 y el Apple HomeView

Este martes, Apple anunció una nueva generación de dispositivos y accesorios para el hogar, con novedades en entretenimiento, asistencia por voz y automatización.

Entre los lanzamientos destacan el Apple TV 4K, el HomePod mini 2 y el Apple HomeView, una pantalla inteligente diseñada para centralizar funciones domésticas y contenido personal.

Los anuncios también incluyen la Apple Home Collection, una nueva línea de accesorios para el hogar inteligente desarrollada en colaboración con LG Electronics y Schneider Electric.

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Apple TV 4K

Apple presentó la nueva generación del Apple TV 4K, su dispositivo para acceder a contenidos audiovisuales y gestionar accesorios del hogar inteligente. Integra Siri AI e incorpora el chip A19, que promete hasta un 50% más de rendimiento de CPU y el doble de rendimiento gráfico respecto de la generación anterior.

Bob Borchers, vicepresidente de Marketing de Producto Mundial de Apple, sostuvo que “es nuestra experiencia de home theater más inmersiva hasta ahora. (…) Junto con el HomeView y el HomePod mini 2, se suma a la línea Apple Home más conectada que hemos diseñado hasta la fecha“.

Otras características:

Tres micrófonos de largo alcance para utilizar Siri sin necesidad de tomar el control remoto.

Chip A19, con mejoras en la navegación, las animaciones y el rendimiento gráfico.

Decodificador AV1 para una transmisión de video más eficiente.

Compatibilidad con cuatro altavoces HomePod mini 2 o HomePod de segunda generación para configurar sonido envolvente.

Notificaciones de cámaras y descripciones de actividad generadas por Apple Intelligence, con accesorios y planes compatibles.

Control de accesorios, escenas y automatizaciones desde el televisor.

Función Buscar para localizar el Siri Remote mediante búsqueda de precisión o una señal sonora.

HomePod mini 2

La compañía también anunció el HomePod mini 2, una nueva generación de su altavoz compacto que incorpora el chip S10 y mejoras en el procesamiento de audio, estando diseñado para reproducir música de forma individual, en pares estéreo o mediante configuraciones de audio multiroom. Además, podrá integrarse con el nuevo Apple TV 4K.

Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing Mundial de Productos para el Hogar de Apple, señaló que este dispositivo “aúna la IA de Siri, nuevos y magníficos colores y un audio increíble. Con la IA de Siri, te entiende mejor que nunca, aprovechando tu contexto personal y tu amplio conocimiento del mundo para enriquecer aún más el descubrimiento musical”.

Otras características:

Nuevos colores: rosa, verde, azul, blanco y negro medianoche.

Audio de 360 grados con procesamiento computacional para ajustar el sonido en tiempo real.

Función Sound Glow, que sincroniza la iluminación de la parte superior del altavoz con la música.

Integración con Mac para reproducir audio en películas, videojuegos y videollamadas.

Reconocimiento de hasta seis usuarios mediante la voz.

Control de accesorios inteligentes y creación de escenas desde la aplicación Casa.

Notificaciones ante la detección de sonidos de alarmas de humo o monóxido de carbono, con dispositivos compatibles.

Apple HomeView

Apple presentó HomeView, un dispositivo con pantalla Liquid Retina de siete pulgadas que busca funcionar como un punto central para las actividades cotidianas de la casa. El equipo permite acceder a música, videollamadas por FaceTime, mensajes, calendarios y funciones de automatización, además de visualizar cámaras y controlar accesorios compatibles.

Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, afirmó que este dispositivo “está diseñado para que todos en el hogar lo compartan, pero a la vez ofrezca una experiencia totalmente personalizada para cada usuario. Reconoce tu rostro para pasar de la pantalla principal a tu propia experiencia, llena la habitación con un sonido increíble, te mantiene conectado con las personas que más te importan con FaceTime y facilita el control de tu hogar inteligente”.

Otras características:

Pantalla Liquid Retina de siete pulgadas con tecnología True Tone y brillo adaptable.

Reconocimiento de hasta seis usuarios, con pantallas de inicio y contenido personalizados.

Acceso a Apple Music, Apple Podcasts, Apple TV y aplicaciones de terceros compatibles.

Videollamadas con FaceTime y Center Stage, que mantiene a los participantes encuadrados.

Panel de control para cámaras, iluminación, termostatos, cerraduras y persianas compatibles.

Visualización simultánea de hasta nueve transmisiones de cámaras mediante la interfaz correspondiente.

Marcos de pantalla personalizables con fotografías, animaciones y contenido informativo.

Integración con Siri AI para realizar consultas y controlar funciones mediante comandos de voz.