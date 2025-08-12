País elecciones parlamentarias

Se rompe la unidad: FRVS y AH se bajan del pacto parlamentario oficialista por disputa por cupos de diputados

Por CNN Chile

12.08.2025 / 16:40

El fracaso del acuerdo representa un revés para la estrategia unitaria del sector, la que era respaldada por el Gobierno y su abanderada presidencial, Jeannette Jara.

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) anunció este martes su decisión de marginarse del acuerdo para crear una lista parlamentaria única para el oficialismo para las próximas elecciones.

La determinación fue comunicada por su presidente, Jaime Mulet, quien durante la tarde se trasladó hasta la sede del Partido Socialista, en donde se realizó una reunión con los presidentes de las colectividades, para informar personalmente a los representantes de los demás partidos de Gobierno —y a la Democracia Cristiana (DC)— que no seguirán participando de las negociaciones.

“Las negociaciones en las listas parlamentarias van bien estancadas, la verdad. Es poco el avance que ha habido. Hay pretensiones por algunos partidos que son bastante desmedidas, a mi juicio, y que están imposibilitando llegar a un acuerdo en la lista única”, sostuvo Mulet.

Los motivos del quiebre oficialista

En particular, el quiebre se produjo luego de la exigencia de la FRVS para optar a 16 cupos para la elección de diputados, una demanda que en el resto del oficialismo fue considerada desmedida, considerando que el partido actualmente cuenta con solo dos diputados.

Desde la colectividad aseguraron que la negativa de los partidos más grandes —Frente Amplio, PC, PS y PPD— a flexibilizar sus pretensiones fue clave para tomar la decisión.

Junto a la FRVS, el partido Acción Humanista también decidió bajarse del acuerdo, esta postura también fue a anunciada en la instancia.

La idea de una lista única había sido impulsada con fuerza desde La Moneda y contaba con el respaldo tanto del Presidente Gabriel Boric como de la candidata presidencial Jeannette Jara.

