Sichel critica recortes del Gobierno tras el sistema frontal: “No necesitamos un tesorero de curso, necesitamos un ministro que haga política con mayúscula”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, criticó este martes al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ante los recortes contemplados en el Presupuesto 2027 del Gobierno.

En CNN Prime, Sichel señaló que el país no necesita “un tesorero de curso, necesitamos un ministro que haga política con mayúscula, con el presupuesto y emergencias como esta, como lo que pasó en Las Condas hace una semana; necesitan que el gobierno ponga prioridades en el presupuesto y que no haga recortes parejos”.

Puntualizó que una de las prioridades del Gobierno debería ser la crisis climática, “que requiere inversión”. Argumentó esto señalando que se necesita invertir en equipos de emergencia y medidas como la “contención de aguas de la cordillera, reforestación y piscinas contenedoras en tres quebradas (Quebrada de Macul, aguas de Ramón y de alrededor de San Carlos de Apoquindo)”.

El jefe comunal remarcó que “nadie tiene equipos de emergencia, salvo Bomberos de Chile, que los financiamos desde la municipalidad. Y por lo tanto, es absurdo, se requiere presupuesto para emergencias“.

En esa línea, cuestionó también las partidas de salud y educación en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que presentan recortes específicos.

“Lo último que tengo que decir de esto, no quiero quedarme con esto acá. Es que cada vez que me hablan de educación y salud, está bien que haga recortes presupuestarios, pero no vamos a funcionar con salud pública y educación pública si le cortan los computadores a los niños o la plata para el reajuste del per cápita en salud“, aseguró.

“Cada vez que pienso esto y se me cayó la sala cinco del CESFAM Rosita Renard Digo, ‘¿con qué plata recupero esa sala si el presupuesto del próximo año tengo menos plata para reajustar salud el próximo año?‘ Entonces, la política se hace invirtiendo donde es prioridad y no como tesorero de curso, apretando el cinturón en todos lados. Apriete el cinturón donde hay que apretar, pero hay ciertos lugares donde no hay que apretar, hay que invertir”, sostuvo.

Con todo, Sichel afirmó que al Gobierno le faltó sensibilidad en la elaboración del presupuesto. “O sea, los gobiernos tienen que hacer política, tienen que cuidar el presupuesto, pero cuidar el presupuesto no es hacer recortes parejos; eso lo hace cualquiera. Hacer política básicamente es poner prioridades, gobernar es priorizar y la prioridad no puede ser solo cuidar el gasto fiscal”, añadió.

Así, emplazó al Ejecutivo a informar sobre cuáles serán las prioridades del Gobierno contempladas en el presupuesto para el próximo año.

“En mi caso no sé dónde va a priorizar, sé dónde va a recortar y no veo cómo un gobierno pone el corazón en alguna prioridad política. Lo dije cuando era ministro de Desarrollo Social, cuando recortaron los $30, dije: ‘¿A mucha gente le duelen esos 30 pesos?’ Lo voy a decir al revés, a mucha gente le duele el corte del computador, el recorte del per cápita en salud, o en este caso no tener plata para emergencia“, enfatizó.

Además, abordó el fin del programa “Yo elijo mi PC”, iniciativa que, explicó, valoraba especialmente “porque nivela la cancha en algo que es una brecha en la sociedad chilena”.

“Me acuerdo que a los funcionarios de Junaeb les dije que como alcalde los felicitaba porque era lo que fue los programas de nutrición en los 60 y al otro día es como que me había pegado un cuadernazo en la cabeza cuando me entero de que habían recortado el presupuesto. Yo dije: ‘Esto es una locura y no se explica’.”, completó.

Por último, remarcó que “el cambio climático llegó para quedarse. No reconocerlo es ser leso hasta la altura del partido y no tener plata en eso hace que nuestras ciudades no sean resilientes para enfrentar estos cambios climáticos. Y no reajustar el per cápita en salud es condenar a los más pobres a tener menos acceso a salud en el mediano plazo“.

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