“Tal vez faltó más inteligencia conjunta”: FRVS y AH explican quiebre en negociaciones por lista única oficialista

Aunque ambos partidos reiteraron su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, acusaron falta de racionalidad política en el proceso y anunciaron que competirán con una lista propia en todo el país.

El oficialismo ya no irá unido a las elecciones parlamentarias.

Este martes, durante una reunión clave en la sede del Partido Socialista, los partidos Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista anunciaron la decisión de marginarse del pacto que buscaba consolidar una lista única de cara a los comicios.

Los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Tomás Hirsch (Acción Humanista) explicaron que, tras extensas negociaciones y diferencias insalvables en la distribución de cupos, la unidad electoral en el oficialismo no fue posible.

Mulet: “No es una cuestión de generosidad, sino de racionalidad”

El presidente de la FRVS, Jaime Mulet, defendió la decisión señalando que el acuerdo era inviable bajo las condiciones actuales: “A veces, en lo imposible, nadie está obligado. Estamos tranquilos y ahora le hablaremos directamente a los electores”.

Mulet explicó que el principal obstáculo fue la falta de espacio para la participación real de su partido, que tiene presencia nacional.

“La FRVS está constituida en las 16 regiones del país. Acción Humanista en 9. Para nosotros es un deber competir en todas las regiones, no una opción”, sostuvo.

El parlamentario fue enfático en que no se trataba de exigir privilegios, sino de garantizar una competencia justa: “No pedimos ser subsidiados, solo tener la posibilidad de participar. La ciudadanía debe tener alternativas”.

El diputado confirmó que, efectivamente, se les pidió reducir sus aspiraciones parlamentarias: “Se propuso eliminar 30 cupos y esa fórmula no era viable ni para nosotros ni para Acción Humanista”.

Mulet también abordó la participación de la Democracia Cristiana en el fallido pacto.

“Fuimos quienes más impulsamos su incorporación. Por eso queda claro que esto no fue un problema de más o menos cupos, sino de cómo entendemos la política”, indicó.

Mulet finalizó reflexionando que “no faltó generosidad. En política eso no existe. Lo que faltó fue racionalidad e inteligencia para construir un acuerdo posible”.

Hirsch: “Hoy nace una segunda lista con total respaldo a Jeannette Jara”

Desde Acción Humanista, Tomás Hirsch aseguró que la decisión de conformar una lista alternativa no es una derrota, sino “una respuesta realista a un proceso que no prosperó”.

“Esto no es lo que queríamos, pero llega un punto en que hay que decidir”, añadió.

El diputado recalcó que su partido apostó desde el primer día por una lista única que incluyera a todas las fuerzas del oficialismo, incluida la DC. Pero tras meses de conversaciones, esa alternativa quedó descartada.

Pese al quiebre, Hirsch negó que esto afecte a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

“Nos reunimos con ella recientemente y reafirmamos nuestro compromiso. Por supuesto que todos hubiéramos preferido una lista única, pero esto no cambia el trabajo conjunto ni el respaldo total que le damos”, señaló.

En ese sentido, el parlamentario llamó a la reflexión colectiva dentro del oficialismo: “Tal vez faltó más inteligencia conjunta. No es culpa de un partido u otro, sino una señal de que debemos mejorar el diálogo y considerar las diferencias legítimas que existen entre nosotros”.

“Cada partido defiende sus intereses y es legítimo que lo haga. Lo importante ahora es mirar hacia adelante y construir desde la realidad actual”, puntualizó.