Mundial 2026 hoy: Revisa los partidos de este jueves 18 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos, marcada por partidos de las zonas A y B.

La programación del día considera cuatro encuentros, desde el mediodía hasta la noche en horario de Chile.

Entre los duelos destacados aparece el cruce entre México y Corea del Sur, que cerrará la jornada mundialista.

Los partidos del Mundial 2026 para este jueves 18 de junio

12:00 horas: Chequia vs. Sudáfrica – Grupo A.

Chequia vs. Sudáfrica – Grupo A. 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B. 18:00 horas: Canadá vs. Qatar – Grupo B.

Canadá vs. Qatar – Grupo B. 21:00 horas: México vs. Corea del Sur – Grupo A.

Chequia y Sudáfrica abren la jornada

El primer partido del día será el duelo entre Chequia y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A.

Ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes en una zona que también comparten con México y Corea del Sur.

El Grupo B tendrá dos partidos

Más tarde, el Grupo B tendrá actividad con dos encuentros: Suiza frente a Bosnia y Herzegovina, y Canadá ante Qatar.

La selección canadiense, una de las anfitrionas del torneo, afrontará su segundo compromiso de la fase de grupos en una zona que se mantiene abierta.

México cierra el día ante Corea del Sur

El último partido de la jornada será el cruce entre México y Corea del Sur, programado para las 21:00 horas de Chile.

El encuentro será clave para el desarrollo del Grupo A, donde el elenco mexicano busca aprovechar su condición de anfitrión en esta Copa del Mundo.