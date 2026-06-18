Plan Chile Renace: Gobierno presentó comisión asesora y los 8 ejes clave de la iniciativa que buscará enfrentar la baja natalidad

El Gobierno presentó este miércoles la comisión asesora presidencial del Plan Chile Renace, en el marco de las bajas cifras de natalidad a nivel nacional.

Esta comisión estará compuesta por un grupo técnico que deberá encontrar soluciones a la histórica baja en la fecundidad en Chile y al envejecimiento de la población, y contará con el apoyo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

De acuerdo al informe de estadísticas vitales del INE entregado a fines de mayo, por primera vez la Tasa Global de Fecundidad (TGF) está “por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos vivos promedio por mujer), mientras que la edad media de la fecundidad pasó de los 27 años en 1993 a los 30 años en 2025″.

Según señalaron desde el Ejecutivo, las proyecciones muestran un “panorama complejo” si la tendencia actual se mantiene. Para 2028 las muertes superarán a los nacimientos, mientras que en 2036 “la población total de Chile comenzará a disminuir”.

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De esa manera, la iniciativa “busca ir más allá del diagnóstico y ser una estrategia para apoyar el día a día de las familias chilenas”.

El Gobierno tendrá intervención directa en ocho aspectos clave, con el fin de aliviar la carga de los hogares. Se trata de:

Costo de la vida

Vivienda

Apoyos y cuidados

Corresponsabilidad y equidad de género

Conciliación laboral y familiar

Salud reproductiva

Formación y estabilidad de vínculos familiares

Normas sociales y cultura

La Comisión está integrada por 16 especialistas en diversas áreas, como economistas, demógrafos y sociólogos. La presidencia del organismo recaerá en María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Se mantendrán reuniones mensuales entre junio y diciembre de 2026, para entregar una propuesta de políticas públicas al presidente José Antonio Kast a comienzos de 2027.