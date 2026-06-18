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Chequia vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

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Chequia vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Chequia y Sudáfrica se enfrentan este jueves por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de sumar puntos en una zona que también integran México y Corea del Sur.

El partido abrirá la jornada mundialista de este jueves 18 de junio, que contempla cuatro encuentros de la fase de grupos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chequia vs. Sudáfrica?

El partido entre Chequia y Sudáfrica se disputará este jueves 18 de junio, a partir de las 12:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Estadio Atlanta, denominación mundialista del Mercedes-Benz Stadium, en Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO.

El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.

Las coordenadas del partido

  • Partido: Chequia vs. Sudáfrica.
  • Fecha: jueves 18 de junio.
  • Hora: 12:00 horas de Chile.
  • Grupo: A.
  • Estadio: Estadio Atlanta / Mercedes-Benz Stadium.
  • TV de pago: DSports.
  • Streaming: DGO.

Después de este encuentro, la jornada continuará con Suiza frente a Bosnia y Herzegovina, Canadá ante Qatar y el cruce entre México y Corea del Sur.

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