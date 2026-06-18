Chequia vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Chequia y Sudáfrica se enfrentan este jueves por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.
Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de sumar puntos en una zona que también integran México y Corea del Sur.
El partido abrirá la jornada mundialista de este jueves 18 de junio, que contempla cuatro encuentros de la fase de grupos.
¿Cuándo y a qué hora juegan Chequia vs. Sudáfrica?
El partido entre Chequia y Sudáfrica se disputará este jueves 18 de junio, a partir de las 12:00 horas de Chile.
El encuentro se jugará en el Estadio Atlanta, denominación mundialista del Mercedes-Benz Stadium, en Estados Unidos.
¿Dónde ver el partido en Chile?
En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.
Además, estará disponible vía streaming a través de DGO.
El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.
Las coordenadas del partido
- Partido: Chequia vs. Sudáfrica.
- Fecha: jueves 18 de junio.
- Hora: 12:00 horas de Chile.
- Grupo: A.
- Estadio: Estadio Atlanta / Mercedes-Benz Stadium.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO.
Después de este encuentro, la jornada continuará con Suiza frente a Bosnia y Herzegovina, Canadá ante Qatar y el cruce entre México y Corea del Sur.
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