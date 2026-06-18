Chequia vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Chequia y Sudáfrica se enfrentan este jueves por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de sumar puntos en una zona que también integran México y Corea del Sur.

El partido abrirá la jornada mundialista de este jueves 18 de junio, que contempla cuatro encuentros de la fase de grupos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chequia vs. Sudáfrica?

El partido entre Chequia y Sudáfrica se disputará este jueves 18 de junio, a partir de las 12:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Estadio Atlanta, denominación mundialista del Mercedes-Benz Stadium, en Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO.

El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.

Las coordenadas del partido

Partido: Chequia vs. Sudáfrica.

Chequia vs. Sudáfrica. Fecha: jueves 18 de junio.

jueves 18 de junio. Hora: 12:00 horas de Chile.

12:00 horas de Chile. Grupo: A.

A. Estadio: Estadio Atlanta / Mercedes-Benz Stadium.

Estadio Atlanta / Mercedes-Benz Stadium. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO.

Después de este encuentro, la jornada continuará con Suiza frente a Bosnia y Herzegovina, Canadá ante Qatar y el cruce entre México y Corea del Sur.