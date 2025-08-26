Alcalde Iglesias reitera negativa a hacer la Supercopa en el Santa Laura: “No me moveré de esa posición”

El alcalde de Independencia argumentó que "no se sabe el resultado de lo que va a ocurrir en los entornos del estadio".

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, reiteró su negativa para que la Supercopa se juegue en el Estadio Santa Laura.

Esto, luego de que la ANFP ingresara una solicitud para disputar el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el recinto deportivo de Independencia, con un plan de seguridad inédito que incluye restricciones de público y exigencias de buen comportamiento.

El jefe comunal se negó rotundamente y apuntó a que el organismo rector del fútbol chileno y la Delegación Presidencial Metropolitana están “haciendo un experimento de los clubes más importantes de este país en un partido de alta complejidad. Somos conejillos de India, algo que nunca se ha hecho antes”.

“Juntar barras con personas de mayores de edad, con niños, y no se sabe el resultado de lo que va a ocurrir en los entornos del estadio, en una comuna que no está preparada para este evento, en ese estadio en particular, por la feria libre que está alrededor, por cómo se está distribuyendo el espacio de las personas que van a llegar al estadio en una sola salida de Metro”, insistió.

Iglesias sentenció diciendo que “hemos dicho hasta el cansancio que este partido no se puede jugar en la Comuna de Independencia y no me moveré de esa posición“.

Y argumentó que no hay claridad de cómo se controlarán los ingresos al intentar realizar el partido con hinchas mayores de 55 años y con niños.