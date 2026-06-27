LATAM informa despegue de vuelo con bomberos y rescatistas rumbo a Venezuela tras terremoto

El grupo LATAM informó que este sábado despegó el primer vuelo de su programa Avión Solidario con personal especializado que apoyará las labores de rescate tras el terremoto que afectó a Venezuela.

En una publicación, el CEO de LATAM Airlines Group, Roberto Alvo, señaló que la aeronave partió desde Bogotá con 163 bomberos, rescatistas, equipos médicos y especialistas en respuesta a emergencias provenientes de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador y Perú, además de equipamiento esencial para apoyar las labores en terreno.

“Hoy, el Avión Solidario de LATAM despegó desde Bogotá hacia Caracas con 163 bomberos, rescatistas, equipos médicos y especialistas en respuesta a emergencias (…) además de equipamiento esencial para apoyar las labores de rescate y atención”, escribió el ejecutivo.

Alvo también informó que la compañía está coordinando dos vuelos cargueros especiales que trasladarán cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela.

Entre la carga se incluyen equipos para un hospital de campaña, sistemas de agua y saneamiento, generadores eléctricos e insumos clínicos fundamentales para fortalecer la respuesta frente a la emergencia.

“Seguiremos coordinando el envío de más ayuda en los próximos días, en la medida en que nuestras alianzas lo requieran”, sostuvo el CEO de LATAM, quien además agradeció a las instituciones y equipos que participan en la operación y envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas por el sismo.

La iniciativa forma parte del programa Avión Solidario, creado hace 15 años para poner la conectividad y capacidad logística de la aerolínea al servicio de comunidades afectadas por emergencias y desastres naturales en Sudamérica.