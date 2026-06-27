Alerta por heladas en la zona central: Pronostican mínimas de hasta -4 °C para seis regiones este fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por heladas para seis regiones de la zona central del país durante este fin de semana largo.

Según informó la DMC, las bajas temperaturas comenzarán el domingo 28 y se extenderán hasta la mañana del lunes 29 de junio.

La alerta rige desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, donde las temperaturas mínimas podrían llegar hasta los -4 °C.

Además, la institución detalló que las heladas serán causadas por “la influencia de un régimen anticiclónico de características frías que favorecerá la ocurrencia de heladas”.

Revisa para qué regiones y en qué zonas rige la alerta de heladas

Región de Valparaíso: Cordillera de la Costa, valles y precordillera. Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, valles y precordillera. Región de O’Higgins: Valles y precordillera. Región del Maule: Valles y precordillera. Región de Ñuble: Valles y precordillera. Región del Biobío: Valles y precordillera.



Director Regional de #SENAPREDMaule, Carlos Bernales, entrega detalles y recomendaciones por aviso por bajas temperaturas emitido por @meteochile_dmc, por el cual se declaró Alerta Temprana Preventiva en la Región. pic.twitter.com/wPjGKU1YeU — Senapred Maule (@Senapred_maule) June 27, 2026

¿Cuáles serán las mínimas?

La DMC publicó un listado de los valores estimados a los que podrían llegar las temperaturas mínimas entre el domingo 28 y el lunes 29 de junio.

Infórmate sobre el listado detallado por cada región a continuación: