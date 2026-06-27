Radio CNN

¿Por qué es feriado este lunes 29 de junio?

Por Daniela Pérez
¿Por qué es feriado este lunes 29 de junio?

Este lunes 29 de junio será feriado en Chile, lo que permitirá a miles de personas disfrutar de una nueva jornada de descanso.

La fecha forma parte del calendario oficial de feriados del país y corresponde a uno de los días festivos establecidos por ley.

¿Qué se conmemora el 29 de junio?

  • El lunes 29 de junio se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa de tradición cristiana que conmemora a dos de las figuras más importantes del cristianismo.
  • Esta es una de las mayores solemnidades para la Iglesia Católica, instituida legalmente en Chile desde 1985. Honra a los apóstoles Pedro (Simón Pedro, el primer Papa) y Pablo de Tarso por su labor evangelizadora y martirio en Roma.
  • La fecha también tiene una especial relevancia para comunidades costeras y pescadores artesanales del país, quienes suelen realizar distintas actividades y celebraciones en honor a San Pedro, considerado su santo patrono.

Lo más leído

Lee también