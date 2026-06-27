¿Por qué es feriado este lunes 29 de junio?

Este lunes 29 de junio será feriado en Chile, lo que permitirá a miles de personas disfrutar de una nueva jornada de descanso.
La fecha forma parte del calendario oficial de feriados del país y corresponde a uno de los días festivos establecidos por ley.
¿Qué se conmemora el 29 de junio?
- El lunes 29 de junio se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa de tradición cristiana que conmemora a dos de las figuras más importantes del cristianismo.
- Esta es una de las mayores solemnidades para la Iglesia Católica, instituida legalmente en Chile desde 1985. Honra a los apóstoles Pedro (Simón Pedro, el primer Papa) y Pablo de Tarso por su labor evangelizadora y martirio en Roma.
- La fecha también tiene una especial relevancia para comunidades costeras y pescadores artesanales del país, quienes suelen realizar distintas actividades y celebraciones en honor a San Pedro, considerado su santo patrono.
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