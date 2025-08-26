ANFP propone Supercopa en Santa Laura con plan especial: hinchas mayores de 55 años y carta de buen comportamiento

El organismo busca que el partido pendiente entre Colo Colo y Universidad de Chile se dispute el 14 de septiembre en Santa Laura con aforo reducido, restricción etaria y estrictas medidas de seguridad. El alcalde de Independencia manifestó su rechazo.

La ANFP ingresó la solicitud para disputar la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura, con un plan de seguridad inédito que incluye restricciones de público y exigencias de buen comportamiento.

Aforo y distribución de entradas

El recinto de Independencia tiene capacidad para 19.535 espectadores, pero la ANFP solicitó que solo ingresen 10.000 personas. De ese total, 1.600 boletos se destinarán a los hinchas de Colo Colo en la galería Norte y otros 1.600 a los de la U en la galería Sur. En tanto, las tribunas Andes (3.900 entradas) y Pacífico (2.100) serán de acceso mixto.

Los asistentes deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Hinchas y, en el caso de las galerías, pertenecer al fútbol formativo o ser funcionarios de los clubes participantes con contrato vigente. En todos los sectores, se permitirá el ingreso solo a personas de 55 años o más, verificado con cédula de identidad.

Además, los beneficiados con entradas de cortesía deberán firmar una carta de compromiso de buen comportamiento.

Precios de los tickets

Sector Entradas Valor Tribuna Andes adulto mayor 3.700 $10.000 Tribuna Andes general 200 $15.000 Tribuna Pacífico Mixto 2.100 $20.000 Galería Norte 1.270 $8.000 Galería Norte fútbol formativo 330 $5.000 Galería Sur 1.270 $8.000 Galería Sur fútbol formativo 330 $5.000

Medidas de seguridad

El plan contempla 269 guardias de seguridad, seis supervisores y un agente, además de 64 validadores de identidad en los accesos. Los controles se realizarán en coordinación con Carabineros. Las puertas abrirán al mediodía y se dispondrán cortes de tránsito desde las 08:00 horas.

No se permitirá el ingreso de elementos de animación y se instalará señalética alertando sobre sanciones por derecho de admisión. Asimismo, se proyectará en pantallas del estadio la conducta de los hinchas como medida disuasiva.

Rechazo del alcalde de Independencia

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su oposición a que el partido se juegue en Santa Laura. “Como alcalde de esta comuna solicito al Gobierno que no se autorice este evento en Independencia, del mismo modo en que otras ciudades ya lo rechazaron”, señaló en declaraciones a El Deportivo.

Iglesias argumentó que se trata de un partido de alto riesgo y que el estadio no cuenta con condiciones para separar a las barras. “Si ocurre algún hecho de violencia en el Santa Laura, los responsables serán la ANFP y el Gobierno”, advirtió.

El jefe comunal remarcó que los municipios no tienen injerencia en la autorización de este tipo de encuentros, pero sí enfrentan las consecuencias de eventuales incidentes. “El Santa Laura no está capacitado para recibir un partido de esta envergadura”, concluyó.