George Russell se queda con la pole en Austria bajo investigación tras el accidente de Verstappen

La clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Spielberg, terminó envuelta en incertidumbre. El británico George Russell marcó el mejor registro con su Mercedes, con un tiempo de 1m06s113, pero la pole quedó bajo investigación de la FIA mientras los comisarios determinan si el piloto desaceleró lo suficiente en el sector donde, segundos antes, Max Verstappen se despistó y terminó contra la barrera de neumáticos en la curva 9.

El golpe del neerlandés generó una bandera amarilla que obligó a varios pilotos a levantar el ritmo, entre ellos Kimi Antonelli, quien debió abortar su vuelta final y se quedó en el cuarto puesto. En el box de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton habían mejorado momentos antes y parecían asegurar los dos primeros lugares de la grilla, hasta que Russell completó su giro y los superó.

La explicación de Russell y antecedentes de controversias similares

Según reportó El País, el propio piloto británico aseguró que la FIA le confirmó la validez de su vuelta. “Levanté en ese sector en el que había bandera amarilla, pero como venía siendo dos décimas más rápido me alcanzó para terminar el giro siendo más veloz”, explicó.

La decisión final de la FIA llega después de otras controversias recientes en la categoría: a Pierre Gasly se le restituyó un tercer puesto que le habían quitado por un supuesto exceso de velocidad, y Franco Colapinto fue penalizado en Barcelona por no reducir suficientemente la velocidad en una zona de bandera amarilla. La grilla definitiva de salida se conocerá antes de la carrera, programada para el domingo a las 10:00 horas.