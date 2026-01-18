Alcalde de Tomé: “Punta de Parra fue devastada; el 80% de la comunidad quedó en cenizas”

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, entregó un balance de la situación de la comuna tras la reunión con el Presidente Gabriel Boric. En ese contexto, señaló que “cerca del 80% de la comunidad de Punta de Parra quedó en cenizas”.

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, se refirió a la emergencia de incendios forestales en la zona centro-sur tras la reunión con el Presidente Gabriel Boric.

“Hace un par de horas, el sector de Punta de Parra fue devastado por este tremendo siniestro; cerca del 80% de la comunidad quedó en cenizas”, señaló.

En esa línea, subrayó que están realizando un recuento de la catástrofe, estimando que unas 300 familias sufrieron afectaciones en sus viviendas.

Además, expresó que lamenta la pérdida de vidas humanas.

Lee también:Presidente Boric confirma que hay al menos 18 fallecidos por incendios forestales

En cuanto a las demandas urgentes, indicó que es importante controlar el fuego y brindar asistencia a las personas. Actualmente, existen dos albergues en la comuna.

“Tomé no tiene electricidad y necesitamos el apoyo de generadores; no tenemos acceso a internet”, cerró.