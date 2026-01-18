Presidente Boric confirma que hay al menos 18 fallecidos por incendios forestales

El mandatario recalcó a la población a que evacúen sus hogares en caso de recibir alertas SAE.

El presidente Gabriel Boric confirmó que hay al menos 18 personas fallecidas por los incendios forestales en Ñuble y Biobío.

“Tenemos la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar”, lamentó el mandatario.

Desde la Región del Biobío, Boric informó que los equipos están desplegados en las zonas afectadas para combatir el avance de las llamas.

También señaló que designó a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente en Ñuble.

Lo mismo en Biobío, con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

Esto, con el objetivo de tener una comunicación permanente con alcaldes y autoridades de la zona.

De manera preliminar, las viviendas destruidas en Biobío son 300, pero el mandatario señaló que “de seguro van a ser más de mil”. En Ñuble hay cerca de 50 casas afectadas.

El mandatario también remarcó a la población “obedecer las órdenes de las autoridades” y afirmó que cualquier persona que participe en saqueos, robos o incendios va a ser perseguida.

“Vamos a identificar a los responsables de estos focos de incendios, tal como lo hicimos en incendios de Quilpué, Viña del Mar y Villa Alemana; esto no va a ser la excepción. Sepan que el Estado tiene todos sus recursos desplegados para combatir el incendio, para encontrar a los responsables, para ayudar a las víctimas y para prevenir que esto se siga propagando”, subrayó.

Por otro lado, el presidente llamó a la ciudadanía a acatar las alarmas de evacuación SAE. “Si reciben una alerta SAE no pongan en riesgo su vida”.

“Les pido muy encarecidamente que, si reciben alerta SAE, realicen la evacuación correspondiente”, insistió.