Alcalde de Til Til afirma que el Gobierno “no tuvo ninguna cercanía con el municipio” tras anuncio sobre Punta Peuco como cárcel común

El jefe comunal de Til Til, César Mena Retamal, advirtió que “vamos a movilizarnos, no se la vamos a hacer fácil al Gobierno” luego del anuncio del Presidente Gabriel Boric.

El alcalde de Til Til, César Mena Retamal, se refirió al anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre Punta Peuco, quien señaló que “dejará de ser un penal especial y pasará a ser un penal común”.

Tras la noticia, el jefe comunal sostuvo que, como comunidad, creían que el Mandatario no realizaría ninguna modificación antes de terminar su mandato.

“Nos sorprendió, fue un balde de agua fría. En ese sentido, fue muy irresponsable en una comuna que nos han maltratado enormemente”, subrayó.

Desde su perspectiva, esta modificación implicaría un aumento de delitos en el sector, por lo que adelantó que “vamos a movilizarnos, no se la vamos a hacer fácil al Gobierno”.

Respecto al impacto que tendría la medida en la zona, remarcó que principalmente se trata de un lugar tranquilo, donde las familias que visitan a los internos de Punta Peuco no permanecen de manera permanente. Sin embargo, afirmó en Las Últimas Noticias que “si esta cárcel se transforma en una de reos comunes, la zona roja que tenemos aumenta, van a empezar las tomas, ya que hay mucho terreno solo”.

Finalmente, sobre la comunicación entre el Ejecutivo y el municipio, aclaró que “no hemos tenido ninguna participación. Todos nos hemos enterado por la prensa. El Gobierno no tuvo ninguna cercanía con el municipio, ni siquiera con la comunidad, con los vecinos”.