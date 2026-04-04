Aguas Andinas aclara que tranque de La Dehesa no abastece agua potable tras hallazgo de cadáver

La empresa afirmó además que la víctima encontrada en el lugar no era trabajador suyo. El cuerpo fue hallado en una instalación privada de acumulación de agua en Lo Barnechea, luego de la desaparición de un hombre el viernes.

Aguas Andinas salió a aclarar este sábado que el Tranque La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea, no forma parte de su red de provisión de agua potable, luego del hallazgo del cuerpo de un hombre en el interior de esa instalación privada. La empresa también precisó que la persona fallecida no era trabajador suyo.

La reacción de la sanitaria se produjo después de que se confirmara el hallazgo del cadáver de un hombre que había desaparecido durante la tarde del viernes 3 de abril. Según reportes preliminares, la víctima habría ingresado al tranque junto a un acompañante, en un sector perteneciente a Aguas Andinas.

En un comunicado citado por 24 Horas, la empresa señaló que el Tranque de La Dehesa “no es una zona apta para el baño”, sino una instalación privada destinada a la acumulación de agua que, tras sus procesos productivos, contribuye al abastecimiento de una parte importante de la ciudad. Aguas Andinas insistió además en que el lugar no corresponde a una fuente directa de agua potable.

La compañía también subrayó que se trata de un recinto de difícil acceso y reiteró que sus instalaciones no son zonas de esparcimiento. Junto con lamentar lo ocurrido, remarcó que estos espacios cumplen una función operativa dentro del sistema y que no están habilitados para uso recreativo.

Con eso, el foco de la empresa apuntó a despejar dos dudas que surgieron tras el caso: que el tranque no integra la red de agua potable y que la víctima no pertenecía a su personal. Mientras tanto, el hecho sigue bajo revisión de las autoridades, en paralelo a las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.