Adulto mayor entrará a estudiar medicina Veterinaria a los 75 años: “Quiero aprender lo suficiente para ayudar a los animalitos”

Pese a las dificultades laborales y su avanzada edad, Héctor Narváez decidió cumplir su sueño de estudiar para ayudar a los animales. "No busco hacer dinero con esto, solo quiero aprender y aportar", asegura.

Héctor Narváez, un adulto mayor de 75 años residente en la Región de Coquimbo, es un ejemplo de que nunca es tarde para perseguir los sueños.

Este año, comenzará a estudiar Medicina Veterinaria en la Universidad del Alba, en La Serena, gracias a una beca que le permitirá cumplir su anhelo de ayudar a los animales.

En conversación con Las Últimas Noticias, Narváez contó que hace algunos años finalizó la enseñanza media y que actualmente trabaja estacionando autos. Sin embargo, su verdadera vocación ha estado siempre ligada al cuidado y bienestar de los animales.

Con esa meta en mente, el año pasado rindió la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y logró matricularse en la carrera que siempre quiso. Aunque es consciente de los desafíos que implica estudiar a su edad, su motivación sigue intacta.

“Si no termino la carrera, al menos quiero aprender lo suficiente para ayudar a los animalitos”, reflexionó.

Para Héctor, el amor por animales lo lleva ligado en la sangre: “Los perros se me acercan, me siguen, es como si me reconocieran. Alguna vez me dijeron que es porque tengo el ADN de ellos. Y sí, puede ser. Yo los siento como parte de mí”.

Sobre este nuevo desafío académico, Narváez expresó su deseo de adquirir conocimientos que le permitan mejorar la calidad de vida de los animales.

“Ojalá la luz y el sol me alumbren. Al menos voy a saber cómo darle un remedio si un perro está enfermo. Los animales son nuestros hermanos, ellos no hablan, no dicen ‘me duele aquí, me duele allá’. Solo quieren cariño, amor, alguien que los atienda”, comentó.

Narváez subrayó que su objetivo no es lucrar con la carrera, sino aprender para hacer un aporte significativo.

“No busco hacer dinero con esto, solo quiero aprender y ayudar a los animales. No sé si a mi edad alguien me dará trabajo, pero no es lo que me preocupa. Lo importante es hacer algo significativo con el tiempo que tengo”, enfatizó.