Aduanas frustró intentos de ingreso de cocaína a Chile en el paso Chacalluta: Eran poco más de 3 kilos

Trabajadores de Aduanas fiscalizaron un bus de patente chilena, sobre el cual encontraron irregularidades en una fila de asientos. Tras ello, encontraron la droga escondida.

La Aduana de Arica frustró intentos de ingreso de droga al país a través del Complejo Fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota.

La situación quedó al descubierto luego de que funcionarios del Servicio detectaran paquetes de cocaína ocultos en un bus interurbano y en el cuerpo de una pasajera.

El primer procedimiento ocurrió durante la revisión de un bus con patente chilena, sobre el cual los fiscalizadores se dieron cuenta de una irregularidad en la última fila de asientos.

Al inspeccionar el vehículo, descubrieron tres paquetes ocultos bajo la estructura, que dieron positivo a cocaína tras un análisis. Los paquetes pesaban 2 kilos 780 gramos.

En el mismo bus, y al hacer una aplicación de perfiles de riesgo, se seleccionó a una pasajera de nacionalidad peruana que tenía un “comportamiento sospechoso”.

Tras hacer una revisión, los trabajadores comprobaron que la mujer tenía un paquete pegado al cuerpo, con 525 gramos de la misma sustancia.

Los operativos fueron informados a la Fiscalía Local de Arica, que “instruyó la entrega de los antecedentes y la imputada a personal especializado de Carabineros para continuar con las diligencias investigativas”.

“La combinación de experiencia, análisis y presencia en terreno nos permite anticiparnos a las distintas estrategias utilizadas para el tráfico de drogas. Este tipo de resultados demuestra que los controles están bien orientados y que nuestros equipos actúan con altos estándares técnicos en la frontera”, destacó el director regional (s) de la Aduana de Arica, James Alarcón.