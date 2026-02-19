Aduanas detecta más de $500 millones en perfumes y tecnología falsificada

Desde el organismo afirmaron que estas mercancías, además de vulnerar derechos marcarios, representan un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores.

Este jueves, se informó la incautación de más de 21 mil productos presuntamente falsificados por parte de funcionarios de la Aduana Regional de San Antonio.

El hallazgo se realizó durante la revisión de un contenedor que contenía fundamentalmente perfumes de alto valor comercial en sus versiones originales, además de cosméticos y dispositivos electrónicos que infringirían la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial.

Del total incautado, 8.712 eran perfumes que imitaban marcas como Carolina Herrera, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Ralph Lauren, Valentino, Moschino y Paco Rabanne. A ellos se sumaron 8.640 productos de maquillaje y 4.080 de tecnología de alta gama.

Desde el servicio advirtieron que estas mercancías, además de vulnerar derechos marcarios, representan un riesgo para los consumidores, especialmente cuando se trata de perfumes y cosméticos sin certificaciones sanitarias ni control sobre sus componentes.

El director regional de la Aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, señaló que “este procedimiento da cuenta del trabajo permanente que desarrollan nuestros equipos para detectar mercancías falsificadas antes de que ingresen al mercado. No solo protegemos al comercio formal, sino también la salud y seguridad de las personas”.

Vergara llamó a los consumidores y consumidoras a no dejarse engañar por ofertas con precios muy por debajo de los valores de mercado, ya que “evidentemente se trata de falsificaciones que no han ingresado al país con sus certificaciones, se desconoce sus componentes y origen, lo que puede representar un riesgo para la salud”.