Este martes 10 de agosto, fue acogida la solicitud del fiscal Jefe de Delitos Violentos, Christian Toledo, que solicitaba la modificación de las medidas cautelares contra los dos imputados en el caso que terminó con la vida de la subinspectora de la Brigada de Homicidios de la PDI, Valeria Vivanco.

Los involucrados, de 17 y 19 años, fueron acusados como autores del crimen, por lo que se dictó prisión preventiva para el mayor e internacion previsoria para el menor de edad.

Sin embargo, la Fiscalía determinó dejar con arraigo nacional a ambos acusados, además de firma mensual para el joven de 19 años y sujeción al Sename, para el adolescente.

Esto, a raíz de nuevos antecedentes en el caso, la suspensión de 3 funcionarios de la institución por una eventual responsabilidad en la muerte de Vivanco y la reconstitución de escena del incidente, ordenada por la Fiscalía.

Por su parte, la madre del joven de 19 años, insistió en la inocencia de su hijo recalcando que ninguno de los dos imputado perpetró el disparo que dio muerte a la detective: “del día número uno mi hijo dijo que no salió bala. No salió ningún balazo del auto si ellos no andaban con pistolas”.

En tanto, el padre de Valeria se refirió a la situación acusando de traición a la institución de la PDI y reafirmando la inocencia de los jóvenes: “lo que nosotros queremos dejar claro es que nosotros estamos corroborando información simplemente para ubicar a los culpables de esto, porque esos dos jóvenes que están presos en estos minutos son inocentes(…) Nos interesa encontrar a los verdaderos responsables y los verdaderos responsables son esos que ocultaron información”.