Acusación contra exministro Grau: Senador Luciano Cruz-Coke decide inhabilitarse de la votación

Durante este miércoles, el senador de Evolución Política (Evópoli), Luciano Cruz-Coke, informó que decidió inhabilitarse para la votación de la acusación constitucional en contra del exministro de Economía, Nicolás Grau.

Sin entregar detalles, el parlamentario hizo oficial su inhabilitación para la votación del libelo, la cual está programada para el próximo martes 30 de junio en el Senado.

Su decisión se da días después de sus reiteradas críticas al juicio político en redes sociales: “El show de las acusaciones constitucionales como arma contingente debe terminar. Malversar instrumentos constitucionales daña al país. La ineptitud no es infracción constitucional. Esto no distingue sector político; seriedad y sensatez deben imperar en el Congreso”.

Fue en esas declaraciones donde el legislador adelantó sus reparos al proceso al señalar que “la ineptitud no es una infracción constitucional”. Esto último no está permitido por el reglamento de la Cámara Alta y pudo haber gatillado en su inhabilitación de la instancia.

La acusación constitucional impulsada por diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario requiere de al menos 26 votos a favor para ser aprobada, por lo que cada voto es clave. En caso de serlo, el exministro quedará inhabilitado para ejercer un cargo público por los siguientes cinco años.