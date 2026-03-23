“Actué dentro de mis competencias”: La explicación de Steinert tras salida de exsubdirectora de Inteligencia de la PDI

La secretaria de Estado además no descartó presentar acciones administrativas o penales frente a la divulgación de información sensible y del oficio que solicitó a la PDI.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, enfrentó este lunes los cuestionamientos en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados por la filtración de un oficio reservado relacionado con la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

La intervención había sido anunciada por el diputado y jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, quien aseguró que le pedirían las razones a la secretaria de Estado para justificar la salida de la funcionaria. El parlamentario también anunció que pedirá oficiar el actuar de Steinert a la Contraloría General de la República.

En concreto, la polémica surgió tras revelarse que la ministra habría solicitado información detallada sobre funcionarios policiales que participaron en una investigación contra el denominado “Clan Chen”, caso que ella misma lideró anteriormente como fiscal regional, recogió Radio Biobío.

Cabe recordar que durante esta jornada, Peña fue removida de su cargo, un hecho que generó cuestionamientos sobre el alcance de las facultades de la ministra.

“Actué dentro de mis competencias, sin vulnerar la Constitución”

En la comisión, Steinert calificó la divulgación del oficio como “sumamente grave” y aseguró desconocer cómo se filtró información tan delicada. Además, apuntó que el llamado a retiro de Peña fue originado por la PDI.

“Es una decisión de la Policía de Investigaciones que llamó a retiro. Ella llevaba más de 30 años de servicio. Eso es lo que puedo decir”, indicó.

Al mismo tiempo, defendió su actuación, afirmando que se limitó a ejercer las competencias que le otorga la ley.

“Quiero hacer presente que entiendo que actué dentro de mis competencias, sin vulnerar la Constitución. Yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo”, explicó, citando artículos de la normativa que rige el Ministerio de Seguridad para respaldar sus acciones.

La secretaria de Estado también subrayó que la posibilidad de solicitar determinados antecedentes a policías y carabineros forma parte esencial de sus funciones.

“Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a policías y a carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría a poco”, sostuvo, agregando que su intervención busca garantizar que no existan irregularidades en decisiones relevantes.

“A mí me parece, más aún como funcionaria pública, si es que de dicha respuesta puede haberse aparecido, quizás que este cambio se debió a la comisión de un delito; más aún, estoy obligada a ver qué es lo que pasó. Jamás he pedido antecedentes de la misma investigación. Y eso quiero que quede claro, no lo he hecho en este caso ni tampoco en otro”, añadió.

Finalmente, Steinert no descartó emprender acciones legales frente a la filtración del oficio.

“Vamos a hacer la denuncia respectiva, tanto administrativa y verificar si una penal también”, puntualizó.