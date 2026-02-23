Actualizan estado de salud de afectados por explosión en Renca: 8 siguen en riesgo vital y 4 ya están en cuidados intermedios

La Subsecretaría de Redes Asistenciales también reportó, entre otras cosas, que la cifra de fallecidos se mantiene en nueve.

Este lunes, la Subsecretaría de Redes Asistenciales entregó un nuevo reporte sobre el estado de salud de los afectados tras la explosión en la comuna de Renca.

El accidente ocurrió el pasado jueves, específicamente en la Ruta 5 con General Velásquez, luego de que un camión de la empresa Gasco con gas licuado en su interior chocara.

De acuerdo con el reporte, se mantiene la cifra de fallecidos en nueve, permaneciendo 12 personas hospitalizadas tanto en la red pública como en la privada de salud.

“Ocho de ellas (de las personas hospitalizadas) permanecen estables dentro de su gravedad —aun en riesgo vital— y cuatro pacientes están en cuidados intermedios“, agregaron, detallando en qué recintos se encuentran internados: