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ACHM pide información al Gobierno por la implementación del beneficio del gas: “No es posible seguir esperando”

Por CNN Chile

10.04.2026 / 16:47

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La Asociación Chilena de Municipalidades planteó su preocupación respecto de la implementación de los beneficios anunciados por el Gobierno en materia de acceso al gas. “No es posible seguir esperando: la falta de definiciones está tensionando la gestión local y afectando directamente a las personas”, manifestaron.

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) manifestó su preocupación por la falta de información respecto de la implementación de los beneficios anunciados por el Gobierno en materia de acceso al gas, en el contexto del aumento de los precios de los combustibles producto del conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, la ACHM planteó que actualmente vecinos de distintas comunas han acudido a los municipios para consultar por este beneficio. Sin embargo, “los gobiernos locales no cuentan con lineamientos claros que permitan orientar adecuadamente a la ciudadanía, generando incertidumbre en los territorios”.

Por tanto, las autoridades municipales de todo el país solicitaron “la necesidad urgente de conocer los procedimientos, requisitos y mecanismos de acceso”, puesto que actualmente los municipios “no pueden responder ni implementar adecuadamente una medida que hoy es prioritaria para las familias”.

“Los municipios estamos disponibles para colaborar con el Gobierno en la implementación de este beneficio. Sin embargo, no es posible seguir esperando: la falta de definiciones está tensionando la gestión local y afectando directamente a las personas”, enfatizó.

 

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