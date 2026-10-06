Accidente fatal en mina Los Colorados: Reportan muerte de trabajador durante faenas mineras en Vallenar

Un trabajador murió durante la mañana de este martes tras un accidente ocurrido al interior de la mina Los Colorados, perteneciente a la Compañía Minera del Pacífico (CMP), en la región de Atacama.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el trabajador fue encontrado a un costado de un equipo de perforación al interior de la faena.

Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Provincial del Huasco, donde se constató su fallecimiento.

Tras conocer el hecho, el fiscal jefe de Vallenar, Guillermo Zárate Chacana, instruyó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar diligencias destinadas a establecer las circunstancias del accidente.

La Fiscalía también ordenó la intervención del Servicio Médico Legal para el traslado del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente la identidad del trabajador ni mayores antecedentes sobre la dinámica que provocó su muerte.