Accidente fatal en mina Los Colorados: Reportan muerte de trabajador durante faenas mineras en Vallenar

Un trabajador murió durante la mañana de este martes tras un accidente ocurrido al interior de la mina Los Colorados, perteneciente a la Compañía Minera del Pacífico (CMP), en la región de Atacama.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, el trabajador fue encontrado a un costado de un equipo de perforación al interior de la faena.
Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Provincial del Huasco, donde se constató su fallecimiento.
Tras conocer el hecho, el fiscal jefe de Vallenar, Guillermo Zárate Chacana, instruyó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar diligencias destinadas a establecer las circunstancias del accidente.
La Fiscalía también ordenó la intervención del Servicio Médico Legal para el traslado del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente.
Hasta ahora, no se ha informado oficialmente la identidad del trabajador ni mayores antecedentes sobre la dinámica que provocó su muerte.
Lo más leído
- PDI detiene a tres imputados por tráfico de drogas en Chacalluta: Portaban 5 kilos de ketamina pegados al cuerpo
- Diputada Parisi critica "a la izquierda y a la derecha" por uso politico tras muertes de carabineros: “No estamos para dividir ni para ganar likes”
- Nuevo sistema frontal en la zona central del país: A qué hora comienza las lluvias más intensas y qué regiones afectará
- "Castigo", "brutal" y "regresiva": Gobernadores regionales de oposición cuestionan recortes presentados en el presupuesto 2027
- Embajador en calidad de imputado: Fiscalía aclara situación procesal de Gabriel Zaliasnik, nombrado embajador en Israel por parte del Gobierno