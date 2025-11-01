Accidente en Casablanca en ruta F-90 deja un muerto; conductor del camión involucrado se dio a la fuga

Las causas del accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 10 de la ruta F-90 en dirección a Casablanca, se mantienen bajo investigación. Sin embargo, se confirmó que el conductor del camión involucrado huyó tras la colisión, por lo que Carabineros mantiene un operativo para dar con su paradero.

El pasado viernes 31 de octubre, alrededor de las 23:30 horas, se registró un grave accidente de tránsito en la región de Valparaíso.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 10 de la ruta F-90, en dirección hacia Casablanca, cuando dos vehículos colisionaron de manera frontal, provocando daños de gran magnitud. Producto del impacto, una persona perdió la vida y otras dos resultaron con lesiones de extrema gravedad.

Operativo e investigación

Tras la emergencia, Bomberos de Casablanca acudió al lugar con tres unidades, en conjunto con equipos del SAMU de San Antonio, para realizar las labores de rescate y atención médica. Los equipos de emergencia trabajaron en la estabilización de los heridos y su posterior traslado a un centro asistencial cercano, mientras personal policial resguardó la zona para facilitar el operativo y mantener despejada la ruta.

Hasta el momento, las causas del accidente se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, se confirmó que el conductor del camión involucrado huyó del lugar tras la colisión, por lo que Carabineros mantiene un operativo de búsqueda para dar con su paradero y esclarecer las circunstancias en que se produjo el fatal siniestro vial.