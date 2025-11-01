Encuentran el cuerpo de Adrián Villarroel, el joven que desapareció en el Río Maipo

El menor había desaparecido el pasado jueves en el sector de La Villita mientras se bañaba en el río con unos amigos.

Durante este sábado, las autoridades informaron que encontraron el cuerpo de Adrián Villarroel, un joven que había desaparecido en el Río Maipo, en la comuna de Isla de Maipo.

El adolescente de 14 años y de nacionalidad boliviana, desapareció la tarde del jueves en el lugar.

La delegada presidencial de la provincia de Talagante, Stephanie Duarte, señaló que “se logró identificar el cuerpo del joven Adrián“.

Además, acotó que “los primeros en recibir la noticia fueron sus familiares”.

Las policías señalaron que ADrián arribó al sector de La Villita junto a otros dos menores para bañarse en el río.

Sin embargo, desapareció en el lugar, lo que motivó la denuncia a Carabineros.