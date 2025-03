Abogado de Cariola teme filtración de las imágenes del parto presentes en teléfono incautado

En una entrevista, el defensor Juan Carlos Manríquez sostuvo que “no tenemos ninguna garantía de que no se vaya a filtrar, mientras no se acoja la nulidad del procedimiento”.

El abogado de la diputada Karol Cariola (PC), Juan Carlos Manríquez, abordó el polémico allanamiento al hogar de la parlamentaria, acusando que temen una posible filtración de imágenes de su trabajo de parto.

El hogar de la diputada fue allanado el mismo día en que dio a luz a su primer hijo, en el marco de la investigación del Ministerio Público por un supuesto caso de tráfico de influencias relacionado con Sierra Bella.

¿Qué dijo el abogado de Cariola?

En entrevista con Cooperativa, el defensor sostuvo que el informe policial, del que “hace meses” tenían conocimiento los intervinientes, “tiene incongruencias, inconsistencias, errores y faltas significativas”.

“Se deja fuera cuando se trata de decir que hay un peligro urgente en obtener esa información del teléfono, que ella estaba bajo observación hace varios días, sabían exactamente donde estaba y había comunicación fluida y directa entre los PDI a cargo con la Fiscalía”, agregó.

Detalló que Chile cuenta con protocolos y normas exactas para determinar cuándo aplicar medidas intrusivas hacia personas en vulnerabilidad, como parturientas y gestantes. “Aun así, los policías dicen que se les insistió en llevar adelante esa diligencia en ese minuto y hora”.

Lee también: De Rementería acusa “sesgo” en allanamiento a Cariola: “Nos informaron que estaba la PDI afuera del hospital”

Sobre si Cariola tenía acceso al informe y el riesgo de que pusiera de acuerdo para eliminar evidencia, fue tajante: “usted cree que una mujer puesta en una mesa quirúrgica pariendo un niño, ¿va a estar con su teléfono transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?”.

Temores de filtración

El abogado detalló que en el celular extraído al padre del bebé, el también diputado Tomás de Rementería, están grabados “los momentos de las 20 horas de parto de la señora Cariola”. “No tenemos ninguna garantía de que no se vaya a filtrar, mientras no se acoja la nulidad del procedimiento”.

“Esto es totalmente vejatorio y humillante, porque por la cultura de filtraciones de este país, lo más probable que si esto no se controlaba ni reclamaba ahora mismo esas fotos y video estarían dando vuelta por todas partes”, dijo, insistiendo en que “esto fue completamente inadecuado, inoportuno, falto de prudencia y mesura”.