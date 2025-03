De Rementería, pareja de Karol Cariola, acusa “sesgo” en allanamiento: “Nos informaron que estaba la PDI afuera del hospital”

El diputado relató lo ocurrido el 3 de marzo. “Me dicen que tienen un carro en el hospital, ‘esto puede ser con escándalo’ y señalan que van entrar a buscar el teléfono si no lo entregan voluntariamente”.

Este lunes, el diputado Tomás de Rementería, pareja de la diputada Karol Cariola, cuestionó el allanamiento a la vivienda de la parlamentaria el mismo día en que dio a luz a su primer hijo.

¿Qué dijo de Rementería sobre allanamiento?

En conversación con T13 Radio, el parlamentario relató lo vivido el pasado 3 de marzo junto a Cariola, en momentos en que se encontraban en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile debido al parto.

Un par de horas tras el nacimiento, cuenta que recibió un llamado de su madre —que se encontraba en el departamento de Cariola—, quien le informa que la Policía de Investigaciones (PDI) quería ingresar.

“Es adulta mayor, estaba con mis dos hijos de 3 y 8 años. Llegan, dicen que tienen que entrar y que si no abren, van a entrar a la fuerza. Me da con un subcomisario de la PDI, me dice que hay una orden. Le digo lo que está pasando, me voy con el traje quirúrgico puesto”, agregó.

En esta línea, afirmó que hay cosas que le causaron extrañeza, puesto que “cuando llega el oficial de la PDI y cuando yo salgo nos informan que hay un carro de la PDI afuera del hospital. Me parece muy dudoso cuando el fiscal (Patricio) Cooper dice que desconoce la situación”.

Lee también: La odisea de Javiera Coña, la joven perdida en Cochamó: Tuvo que construir un refugio con ramas

Sobre el procedimiento, relató que; “Se me informa que estaban buscando los elementos electrónicos de Karol, especialmente el teléfono (…) me dicen que tienen un carro en el hospital, ‘esto puede ser con escándalo’ y vamos a entrar a buscar el teléfono si no lo entregan voluntariamente”.

Por otra parte, el diputado acusó que durante el allanamiento trataron de incautar el teléfono celular de su hija, de solo 3 años. “Señalaban que el teléfono al no tener chip o al no estar prendido, no podían prever que era de una niña. Le arrebatan el teléfono de las manos a mi hija”.

Críticas a Valencia, Cerna y Cooper

Finalmente, apuntó al fiscal nacional, Ángel Valencia, y al director de la PDI, Eduardo Cerna. “Que me informen si alguna otra persona en Chile ha tenido esta diligencia al momento de su parto, amenazando entrar a un hospital que no estaba en la orden que entrega el Tribunal”.

También criticó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper: “Él tenía esta información hace un año, decide especialmente este momento, sabiendo que era un hecho público y notorio que Karol Cariola estaba embarazada (…). Un descriterio total, por eso estamos acudiendo al CIDH”.

“Encuentro especialmente grave que no haya un sentido crítico en el análisis del informe policial de parte del fiscal Cooper. Espero que haya una explicación de él, que sea un poco más convincente (…). Acá no hablo como pareja de Karol, lo digo como abogado, aquí me parece que es evidente que no se configuraban los elementos de tipo penal en la información disponible que tenía el fiscal”, agregó.

“Tiene que marcar un precedente (…) y es muy fácil decir ‘quien nada hace, nada teme’, pero también un principio de las comunicaciones personales, del espacio y del momento en que se da, y creo que esto no puede quedar así, no solo por Karol Cariola, sino que algo que se hizo, se tomaron decisiones de distintos organismos del Estado que intervinieron en un momento sensible, y además, hay un sesgo”, cerró.