Abogada de Juan Carlos Morstadt afirma que hijos de Julia Chuñil “hicieron maniobras distractivas” en la investigación

La abogada Carole Montory, defensora del empresario Juan Carlos Morstadt, se refirió a los avances de la investigación del caso de Julia Chuñil, luego de la audiencia de formalización que se desarrolla contra tres de sus hijos por el presunto delito de parricidio y homicidio calificado.

Cabe recordar que los imputados fueron detenidos durante la madrugada del miércoles 14 de enero.

En ese contexto, la representante señaló en La Tercera que están conformes con la decisión de la Fiscalía y subrayó: “Nosotros siempre sostuvimos que (Morstadt) no tuvo participación en los hechos”, agregando que “él fue investigado porque precisamente los imputados que hoy están detenidos lo sindicaban como autor”.

En esa línea, remarcó en el citado medio que “lo que hicieron fueron maniobras distractivas dentro de la investigación. La verdad está siendo conocida no solo judicialmente, sino que también por la comunidad”.

Consultada sobre la vinculación que buscó plantear la abogada de los hijos de Chuñil con Morstadt, aclaró que esta no tiene sustento, ya que se trató de una solicitud de interceptación telefónica realizada por la Fiscalía, en base a un audio de su representado. Dicha información, sostuvo, fue descontextualizada y vinculada a un rumor que circuló en la comuna respecto de que la mujer habría sido encontrada con quemaduras.

Ante el avance de las indagatorias, afirmó que el ente persecutor “va a tener que definir su calidad finalmente dentro del proceso, pero estimamos que, conforme a los últimos antecedentes que conocemos, naturalmente debiera ser descartado como imputado”.

Finalmente, adelantó que estudiarán eventuales acciones legales conforme avance la investigación, debido a “todo el daño que se le ha producido, no solo a él, sino también a su familia”.