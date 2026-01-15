Cronología del último día de Julia Chuñil con vida: Las contradicciones en el relato de sus hijos según Fiscalía

El Ministerio Público sostuvo que Julia Chuñil fue vista con vida por testigos externos entre las 19:00 y 19:30 del 8 de noviembre de 2024, en un relato que contradice la versión de sus hijos. Luego, ubicó el inicio de los hechos al interior del domicilio y formalizó una secuencia que culminó con su muerte.

La tarde del viernes 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil fue vista con vida por última vez fuera de su entorno familiar. Avanzaba por un camino rural del sector Huichaco Sur, en la comuna de Máfil, de pie sobre una carreta tirada por bueyes. La acompañaba un hombre y dos perros. Eran cerca de las siete de la tarde, según relataron testigos sin vínculo familiar.

Ese momento, descrito con precisión por quienes la vieron, se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación. Para la Fiscalía, ese horario contradice la versión que la familia sostuvo desde el inicio, que situaba la desaparición de Julia Chuñil durante la mañana del mismo día.

Durante la audiencia de formalización, la abogada asistente Daniela Ávila, del equipo de la fiscal Tatiana Esquivel, expuso que ese último avistamiento externo —respaldado por documentos laborales y georreferenciación de antenas— permite cerrar la franja horaria y ubicar a la víctima con vida pocas horas antes de los hechos que, según el Ministerio Público, culminaron con su muerte.

La versión que adelanta la desaparición

De acuerdo con la Fiscalía, los hijos de Julia Chuñil declararon que la última vez que la vieron fue alrededor de las 10:00 de la mañana del 8 de noviembre. Sostuvieron que ella habría salido acompañada por otra persona y que no regresó.

Sin embargo, el Ministerio Público afirmó que esa versión no ha podido ser corroborada por ningún antecedente objetivo. Por el contrario, los testimonios externos sitúan a Julia Chuñil con vida durante la tarde, un dato que reduce el margen temporal y traslada el foco hacia las horas nocturnas.

La tarde: el último avistamiento

Dos testigos independientes declararon haber visto a Julia Chuñil entre las 19:00 y las 19:30 del viernes 8 de noviembre. Ambos coincidieron en que se desplazaba en una carreta tirada por bueyes, acompañada por su yerno Bermar Flavio Bastías Bastidas.

Uno de ellos relató que uno de los perros intentó morder su vehículo, lo que lo obligó a disminuir la velocidad, permitiéndole observar con claridad a Julia Chuñil. La Fiscalía indicó que el lugar del avistamiento se ubica a pocos cientos de metros del domicilio.

Para el Ministerio Público, este momento marca el último registro externo confirmado de la víctima con vida.

La noche: el traslado y la llegada al domicilio

Según la investigación, entre las 21:00 y 22:00 horas, su hijo Javier Troncoso Chuñil fue trasladado en taxi desde un local donde vendían bebidas alcoholicas, de nombre Manhattan, hasta el sector Huichaco.

El conductor declaró que el imputado se encontraba en evidente estado de ebriedad, con dificultades para expresarse y un tono de rabia persistente durante el trayecto.

Desde las 23:00: el inicio de la violencia

En la formalización, el Ministerio Público comunicó que cerca de las 23:00 del viernes 8 de noviembre, Javier Troncoso ingresó al domicilio que compartía con Julia Chuñil. En el lugar se encontraban otros integrantes del grupo familiar, además de un adulto mayor de 90 años que residía en una dependencia contigua.

Según la Fiscalía, el imputado intentó sustraer el dinero de la pensión del adulto mayor, a quien golpeó y amenazó con un cuchillo en el cuello. Fue en ese momento cuando Julia Chuñil intervino para defenderlo.

Durante un forcejeo, la víctima logró quitarle el arma y lanzarla al exterior. Sin embargo, la violencia no se detuvo y, en su lugar, se trasladó hacia el patio del domicilio.

Ya en el exterior de la vivienda, Javier Troncoso ahorcó a su madre con ambas manos, presionándola contra la pared de una bodega contigua. Según el relato presentado en audiencia, Julia Chuñil cayó al suelo sin vida producto de la asfixia.

El Ministerio Público afirmó que otros imputados se encontraban presentes y que, tras la muerte, se produjeron maniobras destinadas al ocultamiento del cuerpo y a desviar la investigación.

Testigos que reconstruyen la noche

La acusación se apoya en declaraciones de testigos presenciales y de contexto. El adulto mayor víctima del intento de robo relató la amenaza con arma blanca y la intervención de Julia Chuñil, señalando que no volvió a verla con vida tras ese episodio.

Un testigo reservado describió gritos, ruidos de pelea y movimientos posteriores, incluida la quema de vestimentas en un tambor de bencina. Otro testigo declaró haber presenciado directamente la agresión final y el traslado del cuerpo.

A estos relatos se sumó el testimonio de una vecina que, desde su domicilio cercano, escuchó gritos, golpes y llanto de niños durante la noche del 8 de noviembre, además de ruidos de herramientas en días posteriores.

Una secuencia continua

Para la Fiscalía, los antecedentes permiten sostener que los hechos ocurrieron en un solo lugar y como parte de una secuencia continua de violencia. No existirían escenarios alternativos ni evidencia que respalde la hipótesis de una desaparición en otro sector.

La investigación, señaló el Ministerio Público, sitúa a Julia Chuñil con vida durante la tarde del 8 de noviembre y describe una escalada de violencia que se inicia al interior del domicilio y culmina en el patio, durante la noche.