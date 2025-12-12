Abogada de denunciante de Monsalve contradice dichos del exsubsecretario y afirma que sí fueron notificados del cierre

La abogada querellante María Elena Santibáñez señaló que la notificación del cierre de la investigación, enviada por el fiscal Francisco Jacir, también fue entregada a la defensa del exsubsecretario del Interior.

Durante la tarde de este viernes, la abogada querellante María Elena Santibáñez se refirió al cierre de la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de violación y abuso sexual.

“Nosotros, efectivamente, fuimos notificados sobre el cierre de la investigación por parte del fiscal (Francisco Jacir), que señala que habría decretado cerrada la investigación el día de ayer y me envió un correo a mí, y al señor Víctor Providel, que es el abogado defensor del imputado, y me parece que el correo fue recibido, de hecho, a las 11:46 de la mañana”, detalló en CNN Chile.

En esa línea, reiteró que tanto ella como la denunciante fueron notificadas.

“Y en el caso de la defensa, el correo era conjunto para mí y para el señor Providel, intervinientes de esta causa”, precisó.

Cabe mencionar que el plazo de investigación por los presuntos delitos sexuales ha culminado. En este proceso, los tiempos se extendieron principalmente por solicitudes del defensor público Providel.

En esta etapa se daría paso a una eventual audiencia de preparación de juicio oral, mientras que el Ministerio Público prepararía la acusación contra Monsalve, en la que se detallará la solicitud de penas, estimadas entre 5 y 15 años de presidio efectivo.

Asimismo, en un plazo de 10 días, la defensa puede solicitar la reapertura de la investigación.

“No he sido notificado formalmente del cierre de la investigación”

El exdiputado señaló que, ante la información difundida por diversos medios de comunicación respecto a la causa: “Considero de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación”.

“Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia, buscando instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular”, acusó.

Con información de Miguelangel Araya, periodista de CNN Chile.