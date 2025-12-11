Fiscalía cierra investigación contra exsubsecretario Manuel Monsalve

El Ministerio Público tiene ahora 10 días para presentar la acusación formal, en un caso que comenzó en octubre de 2024 y que podría derivar en una pena de entre cinco y quince años de cárcel.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció este jueves el cierre de la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el caso por presunta violación.

Esto luego de que el Ministerio recopilara todos los antecedentes necesarios para generar un juicio a través de diligencias a cargo del fiscal de la causa, Xavier Armendáriz.

Caso Monsalve: ¿Cuántos años de cárcel arriesga el exsubsecretario acusado de violación si es encontrado culpable?

Investigación y denunciante

El proceso judicial comenzó en octubre de 2024, luego de que una funcionaria del Ministerio del Interior denunciara haber sido víctima de violación y abuso sexual por parte de Monsalve en septiembre del mismo año.

Tras meses de diligencias, la investigación ahora se considera concluida, y los fiscales cuentan con todos los elementos para avanzar en la siguiente etapa.

Ahora, el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación formal por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario, consignó Teletrece.

En caso de ser condenado, Monsalve podría enfrentar entre cinco y quince años de cárcel, dependiendo de las atenuantes y agravantes.