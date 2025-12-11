Monsalve responde a cierre de investigación en su contra y dice que “no ha sido formalmente notificado”

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló mediante una declaración pública que “no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación” y acusó que esto “responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso”.

Durante la noche de este jueves, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al cierre de la investigación por el presunto delito de abuso sexual y violación.

El exdiputado sostuvo que, ante la información difundida por diversos medios de comunicación respecto a la causa: “Considero de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación”.

“Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia, buscando instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular”, acusó.

Sin embargo, expuso que, “pese a las irregularidades en la forma”, considera relevante avanzar hacia el Juicio Oral.

“Siempre he sostenido que este es el único espacio idóneo, técnico y dotado de garantías procesales donde podré probar, más allá de toda duda, mi total inocencia”, enfatizó.

En esa línea, reiteró que su inocencia se sostiene en un conjunto de “evidencias objetivas y pericias técnicas, y no meramente en mi convicción personal”.

“Estos antecedentes, que hasta ahora se han mantenido bajo reserva, podrán finalmente ser expuestos y valorados en un juicio público e imparcial”, consignó en el escrito.

Finalmente, detalló que, una vez que sea notificado formalmente y se determinen los plazos legales, “junto a mi defensa evaluaremos en detalle si la investigación se encuentra realmente agotada”.

“Es prioritario asegurar que se realicen todas las diligencias clave para nuestra teoría del caso. Por tanto, no descartamos ejercer las facultades que nos otorga la ley para solicitar la reapertura de la investigación si consideramos que faltan pericias indispensables para demostrar mi inocencia”, cerró.

Los antecedentes del Caso Monsalve

El 17 de octubre de 2024, Monsalve realizó un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, donde informó que había presentado su renuncia al Presidente Gabriel Boric tras una denuncia por presuntos delitos de violación y abuso sexual hacia una funcionaria de Gobierno.