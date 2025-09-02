A tres años de la implementación del Copago Cero: Más de 1,9 millones de personas se han beneficiado

Las autoridades informaron que se han registrado $370 mil millones de ahorro total para las familias chilenas en estos tres años de implementación del Copago Cero.

Este 1 de septiembre de 2025 se cumplieron tres años de la puesta en marcha del Copago Cero, uno de los mayores avances en gratuidad sanitaria en el país.

Hasta la fecha, más de 1,9 millones de personas usuarias de Fonasa han podido acceder de manera concreta a salud pública 100% gratuita, informó el Gobierno.

La medida comenzó a ser implementada en 2022, y exime de cobros por atenciones en la red pública de salud a las personas menores de 60 años que están en los tramos C y D de Fonasa, independiente de su comuna de origen, complejidad de su estado de salud y prestaciones que se requieran.

“Este es un ejemplo de buena política pública a partir de gestión concreta del Gobierno. Esto ha significado un ahorro de casi $370 mil millones, que ha beneficiado concretamente a 1.900.000 personas, principalmente familias de clase media. Esto es un alivio económico y es con la certeza de que cada familia de Chile que está en Fonasa cuenta con una salud gratuita en todas sus atenciones”, dijo el presidente Gabriel Boric.

Tres años de Copago Cero

Las autoridades informaron algunos avances en números de los tres años de Copago Cero:

$370 mil millones de ahorro total para las familias chilenas en 3 años de implementación (septiembre 2022 – agosto 2025)

$193.000 de ahorro promedio por persona, recursos que las familias pueden destinar a otras necesidades esenciales

, recursos que las familias pueden destinar a otras necesidades esenciales 1.919.190 personas beneficiadas directamente, quienes antes debían pagar copagos por sus atenciones médicas

En cuanto a beneficios específicos del Copago Cero: