Este domingo comienza el verano en Chile: a qué hora parte oficialmente la estación más calurosa del año

El solsticio de verano marca el inicio formal de la temporada estival este domingo, dando paso al día con más horas de luz del año y al último tramo de 2025, en un contexto de temperaturas extremas y cambios climáticos cada vez más evidentes.

El penúltimo domingo de 2025 marca un hito esperado por gran parte de la población: el inicio oficial del verano en Chile.

Tras semanas caracterizadas por altas temperaturas, tormentas eléctricas y marcadas oscilaciones térmicas en distintas zonas del país, el comienzo de la estación estival refuerza las expectativas de jornadas más estables y propias de la época.

Si bien en el imaginario colectivo chileno el verano suele asociarse de manera automática al mes de diciembre, su inicio no depende del calendario convencional, sino de un evento astronómico específico. Las estaciones del año están determinadas por solsticios y equinoccios: los solsticios marcan el comienzo del verano y el invierno, mientras que los equinoccios dan paso al otoño y la primavera.

En ese marco, la NASA explica que “el solsticio de verano ocurre cuando la inclinación de la Tierra hacia el Sol alcanza su punto máximo”, momento en que el astro se posiciona directamente sobre el trópico de Cáncer. El organismo añade que durante este fenómeno “el Sol se encuentra en su punto más alto en el cielo y se registra el día con mayor cantidad de horas de luz del año”.

¿Cuándo comienza oficialmente el verano 2025 en Chile?

La fecha y hora exacta del inicio del verano 2025-2026 ya están definidas. De acuerdo con el sitio especializado Time and Date, el solsticio de verano se producirá a las 12:03 horas de este domingo 21 de diciembre de 2025.

Según esta medición astronómica, la estación estival se extenderá por 88 días, 23 horas y 42 minutos.

Con ello, se da inicio formal a una de las estaciones más esperadas del año, marcada por vacaciones, aumento de actividades al aire libre y, también, por desafíos asociados al calor extremo y al riesgo de incendios forestales en distintas regiones del país.