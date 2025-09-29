A ley multa por no votar y reforma al voto de extranjeros: Sanción llega a más de $100 mil

De esta manera quienes no participen de las elecciones de noviembre de este año podrían ser multados con entre 0,5 y 1,5 UTM. Además, se aumentó el requisito de 5 a 10 años para extranjeros que quieran participar en las votaciones nacionales.

Este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó finalmente la multa por no votar en los procesos eleccionarios y también la reforma al voto de ciudadanos extranjeros.

De esta manera la multa por no ejercer el sufragio en alguna elección varía entre las 0,5 a 1,5 UTM, que se traducen en una sanción de $34.600 hasta los $103.800 aproximadamente.

Por otro lado, en cuanto a la reforma al voto de ciudadanos extranjeros en nuestro país, quedó establecido que se deba cumplir un perido de más de 10 años ininterrumpidos viviendo en Chile, sin salidas del país registradas por más de 90 días en un periodo de 12 meses.

✅ A LEY | La Cámara ratifica el proyecto de reforma constitucional en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras.

Podrán votar los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos y que no registren salidas del país por más de 90 días en un período… — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 29, 2025

En el caso de la primera iniciativa sobre las multas, la ley dispone que esta sanción no será aplicable para quienes el día de la elección estén enfermos, ausentes del país o en alguna localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación correspondiente.

Tampoco será aplicable para quienes desempeñen funciones electorales que están detalladas en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, ni quienes tengan algún tipo de discapacidad y cuenten con la certificación establecida en la ley 20.422.

En última instancia, cualquier otro impedimento grave que no permitiera ejercer el derecho a sufragio puede eximir de la sanción, dependiendo de que se acredite ante el juez de policía local.

Finalmente, las y los ciudadanos extranjeros residentes en Chile no sufrirán multa en caso de no votar.